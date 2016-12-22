В Уфе эвакуировали торговые центры после звонков о минировании

Несколько торговых центров Уфы были эвакуированы после анонимных звонков о минировании. «Сейчас эвакуирован [ТЦ] «Радуга Экспо» на Индустриальном шоссе, все началось два часа назад, другой наш магазин работает. Вероятно, сегодня уже на Индустриальном шоссе не откроемся», — рассказал РБК сотрудник кол-центра супермаркета.
«Мега Уфа» возобновила свою работу после эвакуации и уже принимает посетителей», — сообщил РБК сотрудник кол-центра ТЦ.
Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии, сотрудники правоохранительных органов обследовали ТЦ и не обнаружили там взрывчатку. «[В торговых центрах] проведены проверки, опасных предметов не найдено», — заявил собеседник агентства.
По данным портала ProUfu.ru, также были эвакуированы постояльцы гостиниц Hampton by Hilton и Park City. Ранее, 24 сентября, футболистов клуба «Уфа» эвакуировали из отеля перед началом домашнего матча в рамках чемпионата России с тульским «Арсеналом».Анонимные звонки о минировании ТЦ, гостиниц, школ и вузов, административных зданий и вокзалов стали поступать по всей России с 10 сентября. Эвакуации проходили в 25 городах России. В МВД оценили нанесенный «телефонными террористами» ущерб в 300 млн руб. ФСБ возбудила уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).