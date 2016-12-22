Посол рассказал о «готовности» США идти на улучшение отношений с Россией

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что после приезда в Вашингтон у него состоялось множество контактов с коллегами из Госдепартамента, после которых он осознал их «готовность» идти на улучшение отношений с Москвой. Об этом дипломат сообщил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.
«У меня состоялось множество контактов с моими коллегами из госдепартамента», — сказал Антонов. «Мое первое впечатление — я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать эту полосу отчуждения, ту полосу, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня», — отметил российский посол, подчеркнув также, что, по его мнению, «никто не заинтересован в том, чтобы [российско-американские отношения] в дальнейшем ухудшались».
Ранее, 24 сентября, не медлить с обращением в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США пообещал глава МИД России Сергей Лавров. Прежде соответствующее распоряжение Министерству иностранных дел дал президент России Владимир Путин.
До этого двухдневные консультации с замглавы Госдепа Томасом Шенноном по поводу закрытия российского генконсульства в Сан-Франциско и двух представительств — в Вашингтоне и Нью-Йорке — провел замглавы МИД России Сергей Рябков. Перспектив возврата дипломатических объектов, принадлежащих ранее Москве, по его словам, он не увидел.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.