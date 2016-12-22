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Посол рассказал о «готовности» США идти на улучшение отношений с Россией
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Посол рассказал о «готовности» США идти на улучшение отношений с Россией
Политика, 16:33
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Посол рассказал о «готовности» США идти на улучшение отношений с Россией

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что после приезда в Вашингтон у него состоялось множество контактов с коллегами из Госдепартамента, после которых он осознал их «готовность» идти на улучшение отношений с Москвой. Об этом дипломат сообщил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«У меня состоялось множество контактов с моими коллегами из госдепартамента», — сказал Антонов. «Мое первое впечатление — я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать эту полосу отчуждения, ту полосу, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня», — отметил российский посол, подчеркнув также, что, по его мнению, «никто не заинтересован в том, чтобы [российско-американские отношения] в дальнейшем ухудшались».

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Ранее, 24 сентября, не медлить с обращением в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США пообещал глава МИД России Сергей Лавров. Прежде соответствующее распоряжение Министерству иностранных дел дал президент России Владимир Путин.

До этого двухдневные консультации с замглавы Госдепа Томасом Шенноном по поводу закрытия российского генконсульства в Сан-Франциско и двух представительств — в Вашингтоне и Нью-Йорке — провел ​замглавы МИД России Сергей Рябков. Перспектив возврата дипломатических объектов, принадлежащих ранее Москве, по его словам, он не увидел.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: Россия , США , Посол
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