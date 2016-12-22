Посол рассказал о «готовности» США идти на улучшение отношений с Россией

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что после приезда в Вашингтон у него состоялось множество контактов с коллегами из Госдепартамента, после которых он осознал их «готовность» идти на улучшение отношений с Москвой. Об этом дипломат сообщил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«У меня состоялось множество контактов с моими коллегами из госдепартамента», — сказал Антонов. «Мое первое впечатление — я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать эту полосу отчуждения, ту полосу, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня», — отметил российский посол, подчеркнув также, что, по его мнению, «никто не заинтересован в том, чтобы [российско-американские отношения] в дальнейшем ухудшались».

Ранее, 24 сентября, не медлить с обращением в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США пообещал глава МИД России Сергей Лавров. Прежде соответствующее распоряжение Министерству иностранных дел дал президент России Владимир Путин.

До этого двухдневные консультации с замглавы Госдепа Томасом Шенноном по поводу закрытия российского генконсульства в Сан-Франциско и двух представительств — в Вашингтоне и Нью-Йорке — провел ​замглавы МИД России Сергей Рябков. Перспектив возврата дипломатических объектов, принадлежащих ранее Москве, по его словам, он не увидел.