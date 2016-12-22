Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным

Глава МИД Северной Кореи назвал американского президента душевнобольным. Об этом Ли Ён Хо заявил, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.



«Реальность в том, что такой человек, как Трамп, психически неуравновешенный, с манией величия и самоуверенный, человек, которого порицает даже американский народ, называя его «горе-командиром», «королем-лжецом» и «президентом-зло», занимает президентское кресло. Опасная правда в том, что игрок, который всю свою жизнь использовал угрозы и обман и другие схемы обладает странной, которая держит палец на «красной кнопке». Вот что представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности сегодня», — сказал глава МИД Северной Кореи.

По мнению министра иностранных дел КНДР, за восемь месяцев президентства Трамп «превратил Белый дом в шумный рынок, где потрескивают счеты». Ли Ён Хо заявил, что сейчас американский лидер хочет сделать в ООН «гангстерское гнездо, где уважают деньги, а кровопролитие обычное явление».

Кроме того, северокорейский министр сказал, что удар ракетами по Соединенным Штатам «неизбежен», потому что Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Глава северокорейского МИД подчеркнул, что такие слова оскорбляют «высочайшее достоинство» его страны. Он сообщил, что ядерный потенциал КНДР почти готов.