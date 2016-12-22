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Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным
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Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным
Политика, 04:24
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Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным

Глава МИД Северной Кореи назвал американского президента душевнобольным. Об этом Ли Ён Хо заявил, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

«Реальность в том, что такой человек, как Трамп, психически неуравновешенный, с манией величия и самоуверенный, человек, которого порицает даже американский народ, называя его «горе-командиром», «королем-лжецом» и «президентом-зло», занимает президентское кресло. Опасная правда в том, что игрок, который всю свою жизнь использовал угрозы и обман и другие схемы обладает странной, которая держит палец на «красной кнопке». Вот что представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности сегодня», — сказал глава МИД Северной Кореи.

По мнению министра иностранных дел КНДР, за восемь месяцев президентства Трамп «превратил Белый дом в шумный рынок, где потрескивают счеты». Ли Ён Хо заявил, что сейчас американский лидер хочет сделать в ООН «гангстерское гнездо, где уважают деньги, а кровопролитие обычное явление».

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Кроме того, северокорейский министр сказал, что удар ракетами по Соединенным Штатам «неизбежен», потому что Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Глава северокорейского МИД подчеркнул, что такие слова оскорбляют «высочайшее достоинство» его страны. Он сообщил, что ядерный потенциал КНДР почти готов.

Во вторник, 19 сентября, выступая на сессии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что США придется «полностью уничтожить» КНДР, в случае если Пхеньян будет расценен, как угроза. В ответ на эти слова, Ким Чен Ын назвал американского президента «испуганной собакой» и сказал, что заявление Трампа — это объявление войны.
Теги: Северная Корея , Генасамблея ООН , Дональд Трамп
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