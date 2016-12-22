Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом

Глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что победа над терроризмом близка. Его заявление опубликовано на официальном сайте Организации Объединенных Наций.



«Моя страна, наряду со стойкими людьми и храброй армией, при поддержке союзников, идет вперед к цели искоренить терроризм. Освобождение Алеппо и Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и искоренение терроризма с больше части Сирии доказывает, что победа близка», — сказал Валид Муаллем.



Глава МИД Сирии заметил, что, несмотря на все усилия, угроза терроризма, которую он сравнил с «чумой», все еще есть. «Мы все должны понять, что терроризм и его экстремистская идеология продолжат распространяться, как опухоль, по всему миру и поразит всех наших людей, если каждый из нас не продемонстрирует желание к сотрудничеству, чтобы противостоять ей вместе», — заявил Муаллем. Он также призвал «отказаться от иллюзии», что терроризм можно использовать для достижения политических амбиций и «личных интересов».

В начале сентября российский генеральный штаб сообщил, что сирийская армия при поддержке ВКС России за две недели уничтожила более 1,2 тыс. боевиков в Дейр-эз-Зоре. В четверг, 21 сентября, Министерство обороны России сообщило, что город будет освобожден в ближайшую неделю.



Как сообщалось 17 сентября, правительственные войска отбили у боевиков район Джафра города Дейр-эз-Зоре. По словам источника «РИА Новости» в военной сирийском штабе, освободив этот район, сирийские военные перекрыли коридор снабжения районов города, которые контролируют террористы.