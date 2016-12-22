Синоптики зафиксировали первые заморозки в Подмосковье

В ночь на субботу, 23 сентября, синоптики зафиксировали первые ночные заморозки до минус 0,6 градусов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба погодного центра «Фобос».

По данным Росгидрометцентра, 23 сентября в Москве будет 13-16 градусов тепла. В ночь на воскресенье, 24 сентября, температура воздуха опустится до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16 градусов. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Накануне Росгидромет пообещал москвичам теплую погоду и без осадков в выходные. В «Фобосе» предупредили о повышенном атмосферном давлении в предстоящие выходные, которое должно быть выше нормы на 11–13 мм ртутного столба. Из-за того, что давление будет подниматься плавно, оно не скажется на состоянии метеозависимых людей.

В начала недели глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ​заявил, что жителей столицы ждет теплая и солнечная погода до конца сентября, но при этом — прохладные ночи. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 3–5 градусов, отмечал он.

По данным Росгидрометцентра, бабье лето должно было продлиться в Москве до 25 сентября.