Минтранс прокомментировал задержки рейсов «ВИМ-Авиа» из Домодедово

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) по поручению Министерства транспорта возобновило работу антикризисного штаба по недопущению сбоев в перевозке пассажиров, купивших билеты на рейсы ОАО «Авиакомпании «ВИМ-Авиа» после задержки 14 рейсов перевозчика в Домодедово. Работа «ВИМ-авиа» будет восстановлена в скором времени, говорится в сообщении министерства, которое поступило в РБК.

Авиационной компании поручили проработать с авиаперевозчиками маршрутную сеть «ВИМ-Авиа» для определения ответственных за перевозки пассажиров на конкретных маршрутах, в случае обстоятельств, при которых перевозчик не сможет совершать рейсы. Росавиация также проработает с перевозчиками вопрос увеличения провозных емкостей на самых востребованных маршрутах.

До конца 2017 года будут оценены потенциальные финансовые риски «ВИМ-Авиа» по перевозке пассажиров. При необходимости, Росавиации поручат ограничить глубину продаж «ВИМ-Авиа».

Пассажирам чартеров ведомство рекомендует уточнять у своего туроператора информацию о выполнении рейсов «ВИМ-Авиа» еще до выезда в аэропорт. Информацию о текущей ситуации можно будет посмотреть на сайте Росавиации.

Утром, 23 сентября, РБК сообщал о задержке 14 рейсов «ВИМ-Авиа» в московском аэропорту Домодедово. С вечера 22 сентября задержали внутренние рейсы в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи и Краснодар. По международным маршрутам были задержки в Дубай, Энфиду, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван.

Позже в Росавиациии пояснили, что продолжительные задержки этих рейсов связаны с «не урегулированной» задолженностью авиаперевозчика перед топливно-заправочными организациями. В «ВИМ-Авиа» отметили, что компания начала регистрировать отправку пассажиров к пунктам назначения.