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Канада ввела санкции против Мадуро и 39 чиновников Венесуэлы
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Канада ввела санкции против Мадуро и 39 чиновников Венесуэлы
Политика, 05:33
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Канада ввела санкции против Мадуро и 39 чиновников Венесуэлы

Правительство Канады ввело санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 39 чиновников страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канады.

Кроме Мадуро в санкционный список вошли, в том числе, вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами, министр иностранных дел страны Нестор Ревероль, глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и члены Учредительного собрания Диосдадо Кабельо и Ирис Варела.

Канадские активы попавших под санкции венесуэльцев будут заморожены. Также устанавливается запрет на ведение бизнеса для канадских компаний с фирмами, подконтрольными Мадуро и его приближенным. Введение санкций связано с «антидемократическим поведением» фигурантов санкционного списка.

По словам министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, Мадуро и венесуэльские чиновники несут ответственность за «ухудшение демократии» в стране. Таким образом, канадские санкции должны будут надавить на правительство Венесуэлы для «восстановления конституционного порядка и уважения демократических прав народа [Венесуэлы]».

В начале августа администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против восьми чиновников Венесуэлы, в том числе против Адана Чавеса, брата бывшего президента страны Уго Чавеса. Адан Чавес занимает пост секретаря президентской комиссии при Учредительном собрании Венесуэлы.

Санкции были введены из-за их участия в создании Учредительного собрания, инициатором которого выступил Мадуро. Американские активы попавших в санкционный список чиновников были заморожены, а им самим запретили въезжать в США.

Министерство финансов США в конце июля ввело санкции против Мадуро из-за выборов в венесуэльское Учредительное собрание. Все активы лидера Венесуэлы на территории США были заморожены. Секретарь казначейства Стивен Мнучин назвал Мадуро «диктатором, который игнорирует волю венесуэльского народа». По словам секретаря, введенные США санкции свидетельствуют, что Штаты поддерживают народ Венесуэлы, «который стремится вернуть свою страну к полной и процветающей демократии».

Выборы в Учредительное собрание состоялись 30 июля. Собрание получило право распустить парламент Венесуэлы, 65% мест которого оставались за оппозицией. По официальным данным, явка на выборы составила около 41,53%. Оппозиция считает, что явка составила всего 12%. Также в середине июня был проведен оппозиционный референдум, на котором 98% избирателей высказались против реформы Конституции.
Теги: Канада , Венесуэла , Николас Мадуро , Санкции
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