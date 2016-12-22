Иран заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты

В Иране провели успешное испытание новой баллистической ракеты «Хорремшехр». Видео запуска ракеты опубликовано на сайте иранского телеканала PressTV.

Видео: PressTV News Videos

Ранее 22 сентября ракета была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране. Как сообщил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде, дальность ракеты составляет 2 тыс. км. Она также может нести несколько боеголовок. По словам Хаджизаде, ракета встанет на вооружение «в ближайшем будущем».

За парадом также наблюдал президент Ирана Хасан Рухани. Он заявил, что Иран будет и дальше развивать свой военный потенциал и другие государства не смогут этому помешать. Рухани подчеркнул, что Иран никогда не применял свой «оборонный потенциал» для нападения. Президент Ирана также заявил о том, что страна привержена соглашению по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году.

Военный парад проходил в честь начала Священной недели обороны в память об ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Памятные мероприятия ежегодно проводятся в Иране. Ракета получила название в честь пограничного города Хорремшехр, в котором шли одни из первых боев в ирано-иракской войне.