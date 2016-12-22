Лавров сравнил участников конфликта вокруг КНДР с драчунами из детсада

На пресс-конференции в ООН глава МИДа Сергей Лавров рассказал о позиции Китая и России по проблеме Корейского полуострова, передает «РИА Новости». По словам Лаврова, поведение других участников конфликта похоже на поведение детей.

​«Мы с КНР будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом и никто их не может остановить», — заявил министр.

При этом Лавров отметил, что счел бы правильным шагом приглашение Пхеньяна к участию в дискуссии в Совбезе ООН по военной программе КНДР. «Я считаю, что когда Совет Безопасности рассматривает вопрос, касающийся любой страны-члена, эта страна должна приглашаться и должна иметь возможность представить свою позицию Совету Безопасности. Это для меня абсолютная данность», — сказал глава МИДа. В то же время, подчеркнул Лавров, приглашение КНДР в Совбез зависит не только от России. Для этого требуется консенсус всех представителей органа.

Накануне, 21 сентября, Дональд Трамп объявил об очередном расширении санкций против КНДР. Новые ограничения коснутся всех деловых партнеров Пхеньяна. По словам Трампа, финансовые организации теперь «столкнутся с четким выбором» между торговлей с КНДР или ведением бизнеса с ​США.

Кроме того, 19 сентября во время выступления на сессии Генассамблеи ООН Трамп объявил, что США будут вынуждены «полностью уничтожить» КНДР, если Пхеньян будет представлять угрозу. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что подобные слова можно расценивать как объявление войны и сравнил Трампа с «испуганной собакой».



