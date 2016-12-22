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Лавров сравнил участников конфликта вокруг КНДР с драчунами из детсада
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Лавров сравнил участников конфликта вокруг КНДР с драчунами из детсада
Политика, 21:52
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Лавров сравнил участников конфликта вокруг КНДР с драчунами из детсада

На пресс-конференции в ООН глава МИДа Сергей Лавров рассказал о позиции Китая и России по проблеме Корейского полуострова, передает «РИА Новости». По словам Лаврова, поведение других участников конфликта похоже на поведение детей.

​«Мы с КНР будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом и никто их не может остановить», — заявил министр.

При этом Лавров отметил, что счел бы правильным шагом приглашение Пхеньяна к участию в дискуссии в Совбезе ООН по военной программе КНДР. «Я считаю, что когда Совет Безопасности рассматривает вопрос, касающийся любой страны-члена, эта страна должна приглашаться и должна иметь возможность представить свою позицию Совету Безопасности. Это для меня абсолютная данность», — сказал глава МИДа. В то же время, подчеркнул Лавров, приглашение КНДР в Совбез зависит не только от России. Для этого требуется консенсус всех представителей органа.

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Накануне, 21 сентября, Дональд Трамп объявил об очередном расширении санкций против КНДР. Новые ограничения коснутся всех деловых партнеров Пхеньяна. По словам Трампа, финансовые организации теперь «столкнутся с четким выбором» между торговлей с КНДР или ведением бизнеса с ​США.

Кроме того, 19 сентября во время выступления на сессии Генассамблеи ООН Трамп объявил, что США будут вынуждены «полностью уничтожить» КНДР, если Пхеньян будет представлять угрозу. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что подобные слова можно расценивать как объявление войны и сравнил Трампа с «испуганной собакой».

Теги: КНДР , Сергей Лавров
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