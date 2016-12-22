Главу временной администрации «Открытия» перекинули в Бинбанк

Глава временной администрации банка «Открытие» был переведен Центробанком на управление Бинбанком, решение о санации которого было принято накануне. Это следует из приказа (*pdf) регулятора.

Согласно документу, решение об этом было принято 21 сентября. «Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «Бинбанк» Пожидаева Дмитрия Сергеевича — заместителя директора Департамента финансового оздоровления Банка России», — говорится в приказе.

До этого Пожидаев руководил администрацией в другом санируемом банке, «Открытие». На его место сейчас назначена Майя Судакова — главный экономист отдела из управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций управления ЦБ по Центральному федеральному округу, следует из другого приказа регулятора (*pdf).

О санации Бинбанка Центробанк объявил в четверг, 21 сентября. Банк России намерен провести санацию с помощью Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), который также занимается оздоровлением банка «Открытие». Бинбанк будет докапитализирован; объем средств, необходимый для этого, в ЦБ оценили в 250–350 млрд руб.