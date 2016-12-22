Власти Москвы назвали срок сноса забора вокруг «Зарядья»

Временный забор из сетки-рабицы вокруг столичного парка «Зарядье» будет демонтирован в течение месяца. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, передает ТАСС.



«Месяц, может, чуть меньше, простоит», — сказал он. По словам представителя столичных властей, забор нужен, «чтобы потоки немного организовать». Бочкарев выразил уверенность, что постоянный забор вокруг парка не понадобится.

Глава департамента отметил, что временный забор будет демонтирован «постепенно». «Немного успокоится, ажиотаж пройдет. И будут спокойно люди ходить, наблюдать через какое-то время — для этого парк и построен», — сказал Бочкарев. По его словам, большинство людей, которые приходят в парк, — «нормальные», они приходят, чтобы «восхищаться» и получать удовольствие.

В середине сентября начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин заявил, что посетители парка вырывают редкие растения. По его словам, за три дня после открытия «Зарядья» 11 сентября был разбит стеклянный купол и погибли 10 тыс. растений. Позднее в пресс-службе парка заявили, что сотрудники «Зарядья» не видели, что посетители вырывали растения и уносили их с собой.



Ранее в пятницу, 22 сентября, глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что сообщения о массовой краже растений в парке являются «информационной уткой».

В среду, 20 сентября, РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству «Зарядья», сообщил, что в первые дни работы парка посетители вытоптали «ничтожную часть» растений, потому что люди поднимались на холм и не смотрели под ноги. Собеседник РБК отметил, что растения можно защитить от вытаптывания, если скорректировать сеть дорожек и засыпать их гравием. По его словам, такие работы «стоят копейки».