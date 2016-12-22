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Власти Москвы назвали срок сноса забора вокруг «Зарядья»
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Власти Москвы назвали срок сноса забора вокруг «Зарядья»
Общество, 14:41
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Власти Москвы назвали срок сноса забора вокруг «Зарядья»

Временный забор из сетки-рабицы вокруг столичного парка «Зарядье» будет демонтирован в течение месяца. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, передает ТАСС.

«Месяц, может, чуть меньше, простоит», — сказал он. По словам представителя столичных властей, забор нужен, «чтобы потоки немного организовать». Бочкарев выразил уверенность, что постоянный забор вокруг парка не понадобится.

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Глава департамента отметил, что временный забор будет демонтирован «постепенно». «Немного успокоится, ажиотаж пройдет. И будут спокойно люди ходить, наблюдать через какое-то время — для этого парк и построен», — сказал Бочкарев. По его словам, большинство людей, которые приходят в парк, — «нормальные», они приходят, чтобы «восхищаться» и получать удовольствие.

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В середине сентября начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин заявил, что посетители парка вырывают редкие растения. По его словам, за три дня после открытия «Зарядья» 11 сентября был разбит стеклянный купол и погибли 10 тыс. растений. Позднее в пресс-службе парка заявили, что сотрудники «Зарядья» не видели, что посетители вырывали растения и уносили их с собой.

Ранее в пятницу, 22 сентября, глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что сообщения о массовой краже растений в парке являются «информационной уткой».

В среду, 20 сентября, РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству «Зарядья», сообщил, что в первые дни работы парка посетители вытоптали «ничтожную часть» растений, потому что люди поднимались на холм и не смотрели под ноги. Собеседник РБК отметил, что растения можно защитить от вытаптывания, если скорректировать сеть дорожек и засыпать их гравием. По его словам, такие работы «стоят копейки».

Теги: Власти Москвы , заборы , «Зарядье»
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