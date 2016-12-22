Рособрнадзор запретил прием учащихся институту телевидения и радиовещания

Рособрнадзор запретил Московскому институту телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО) принимать студентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также прием учащихся запретили осуществлять в Первый московский юридический институт. Как сообщили в Рособрнадзоре, эти образовательные учреждения не выполнили предписаний ведомства.
На основании решения Арбитражного суда Рособрнадзор прекратил действие лицензии Института бизнеса, психологии и управления в Химках и Института технологии туризма в Пушкино.
В ведомстве сообщили, что также была приостановлена лицензия у пятигорского Института экономики и управления и нижегородского Университета Российского инновационного образования.
Помимо этого, государственной аккредитации был лишен Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Данная мера к образовательному учреждению была применена из-за того, что оно не устранило выявленное несоответствие «содержания и качества подготовки обучающихся», отметили в ведомстве.
В июле Рособрнадзор лишил МИТРО государственной аккредитации. В ведомстве объясняли, что решение было принято «по результатам проведенной проверки информации, содержащейся в уведомлении об устранении» ранее выявленных несоответствий государственным образовательным стандартам.
В случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность, а в случае приостановления государственной аккредитации вуз может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.