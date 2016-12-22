СКР возбудил дело по факту нападения на полицейских в Северной Осетии

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Северной Осетии возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейских в ночь на 22 сентября, говорится в сообщении ведомства.
Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется поиск причастных к нападению.
В ночь на 22 сентября неизвестные обстреляли пост полиции у поселка Калининский в Моздокском районе Северной Осетии. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что стрельба велась из автоматического карабина «Сайга». Полицейские открыли ответный огонь. В результате трое полицейских были ранены и госпитализированы в Моздокскую районную больницу. Как заявили РБК в пресс-службе МВД, для поимки преступников введен план «Перехват».
6 сентября в Северной Осетии ликвидировали трех боевиков, планировавших нападение на полицейских. Их удалось обезвредить в районе Суаргомского ущелья в результате проведения контртеррористической операции (КТО). 7 сентября Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации еще одного боевика, принадлежавшего к уничтоженной накануне бандгруппе. Как объяснили в НАК, по информации ФСБ, убитые принадлежали к ячейке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. — РБК).