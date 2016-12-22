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В Нью-Йорке задержали пять человек после инцидента во время речи Эрдогана
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В Нью-Йорке задержали пять человек после инцидента во время речи Эрдогана
Политика, 10:33
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В Нью-Йорке задержали пять человек после инцидента во время речи Эрдогана

Служба безопасности задержала пятерых человек, пытавшихся прервать выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Marriott Marquis в Нью-Йорке, где проходило собрание турецко-американского национального комитета. Об этом сообщает The New York Times.

Пятеро человек, пришедших на встречу, начали кричать главе турецкого государства во время его выступления «Ты террорист, убирайся из нашей страны». На одном из них была футболка с изображением Майкла Израэла — американского волонтера, погибшего под ударом турецкой авиации во время помощи сирийским курдам. Речь главы Турции прервалась, а большая часть собравшихся начала скандировать имя Эрдогана, чтобы перекричать протестующих. Сотрудники службы безопасности выпроводили их из здания. Присутствовавшие в зале пытались ударить сорвавших выступление.

Когда протестующие были выведены из здания, мероприятие продолжилось. «Дорогие братья и сестры! Я хочу попросить вас не жертвовать нашей прекрасной встречей из-за нескольких городских террористов», — передает агентство Anadolu слова Эрдогана, сказанные в ответ на акцию протеста.

Одна из протестующих рассказала The New York Times, что целью акции был протест против «преступлений турецкого государства и нарушений прав человека в отношении курдского народа». «Мы бросили ему [Эрдогану] вызов, потому что американцы должны знать, что тот, кто называет себя нашим союзником, препятствует борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России. — РБК) в Сирии и уничтожает мирных жителей», — заявила она.

Предыдущее столкновение прокурдских демонстрантов и сторонников президента Эрдогана произошло в Вашингтоне 17 мая, во время его визита в США. Тогда в драке участвовало несколько десятков человек, в том числе, телохранители главы государства. Турецкий МИД раскритиковал организацию безопасности визита американцами и вызвал посла США в Анкаре Джона Басса для выражения протеста. В августе перед американским судом предстали 19 участников потасовки, 15 из которых оказались сотрудниками службы безопасности турецкого президента. В связи с этим инцидентом в сентябре американские конгрессмены выступили с инициативой, запрещающей продавать телохранителям Эрдогана оружие.

Президент Эрдоган прибыл в Нью-Йорк в рамках участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН. Она открылась 12 сентября в Нью-Йорке. С 19 сентября в рамках сессии начались обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. Как передает газета Hurriyet, глава Турции уже встретился на полях Генассамблеи с главами Японии, Молдавии, Албании, Украины и Палестинской автономии.

Теги: США , Турция , акция протеста , задержание , Реджеп Тайип Эрдоган
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