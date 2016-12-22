Президент Румынии отменил визит на Украину

Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину из-за принятия в Киеве нового закона об образовании, по которому с 2020 года обучение в стране станет полностью украиноязычным. Об этом сообщает издание ​Agerpres.

Как отметил Йоханнис, при вступлении в силу закон «резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке». «Поэтому, узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину, я также отменил прием председателя парламента, встреча была назначена на конец сентября», — объяснил президент Румынии.

Румынский лидер добавил, что данный закон является «несвоевременным» и «нуждается в доработке». «Я не совершу визит до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в отношении закона об образовании», — сказал он.

В то же время Йоханнис отметил, что Украина остается партнером Румынии. «Я надеюсь, что нам удастся найти подход, позволяющий румынам на Украине, в конечном счете, продолжить свое образование на румынском языке», — заключил Йоханнис.

Встреча президентов Украины и Румынии была согласована во время посещения главой украинского государства саммита НАТО в Брюсселе в конце мая 2017 года. В рамках визита Йоханнис вместе с президентом Украины Петром Порошенко должен был посетить районы компактного проживания румын в Буковине. Всего на Украине проживают более 150 тыс. румын. Они сосредоточены в основном в Черновицкой и Закарпатской областях страны.

Ранее сообщалось, что Венгрия в начале сентября раскритиковала принятый 5 сентября украинским парламентом закон об образовании. В частности, она назвала данный документ «противоречащим ценностям ЕС». Россия также негативно отнеслась к реформе образования на Украине. МИД России предупредил о «вымывании» русского языка в стране, а в Государственной думе подготовили заявление с осуждением реформы. Осудили закон также Польша, Румыния и Молдавия.

Согласно новому закону, с 2020 года образование на Украине станет полностью украиноязычным. Нацменьшинства смогут получать образование на родном языке в дошкольном и в сегменте младшей школы. Однако национальными меньшинствами, по мнению вице-спикера Рады Оксаны Сыроед, не считаются «некоренные» народы — русские, румыны, венгры, болгары и поляки. На данный момент на Украине национальные меньшинства имеют право получать образование и в средней школе.