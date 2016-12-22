Сокуров прокомментировал выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар»

Решение Оскаровского комитета о выдвижении фильма Звягинцева «Нелюбовь» не отражает мнение всех представителей российского кинематографа. Об этом режиссер Александр Сокуров заявил телеканалу РБК.

«Самого оскаровского комитета не существует, насколько я понимаю. Это скорее группа московских деятелей, связанных между собой. Они, договорившись между собой, вещают от имени российского кино», — пояснил он. «Это элементарная подковерная борьба, которая к судьбе российского кино отношения не имеет. И сказать, что фильм от России нельзя, учитывая, как прошла процедура, ведь не было открытого голосования, почти секретная», — добавил Сокуров.

По словам Сокурова, сам он голосовал за выдвижение «Аритмии» Бориса Хлебникова и «Матильды» Алексея Учителя. «Матильда» — кино историческое, которое сгруппировало внимание. Эти два фильмы могли быть серьезно представлены», — отметил режиссер.

По мнению Сокурова, выдвижение на «Оскар» фильма, который продюсирует Александр Роднянский, не удивляет, поскольку он «давно в американском кино и втягивает Звягинцева в это». «Надеюсь, что Звягинцев когда-то получит желанную скульптурку, но будет ли это художественным развитием? Я очень сомневаюсь», — высказал свое мнение режиссер.

Сокуров призвал сделать процедуру выбора фильмов и голосования за кандидатов открытой. Для этого, по его мнению, должен быть составлен точный, пофамильный список членов Оскаровского комитета, а трансляция самого голосования должна транслироваться в Интернете. «Сейчас это скрытая процедура, где побеждает тот, кто побогаче. Все-таки Роднянский богатый человек и ему многое доступно. И Звягинцев побогаче. Я не участвую в этих процессах — смотрю на это, как на борьбу за место на прилавке универмага», — заявил режиссер.

Также режиссер высказал и свое мнение о самом фильме «Нелюбовь». «Я смотрел «Нелюбовь», это в стиле Звягинцева, жестокое и безжалостное кино. Андрей идет по своему пути и глубоко сожалею, что он идет по нему», — рассказал Сокуров.

О том, что российским претендентом на «Оскар» станет «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева стало известно 21 сентября. До этого фильм получил премию жюри Канского фестиваля и был признан лучшим на кинофестивале в Мюнхене.

Среди конкурентов фильма Звягинцева была «Матильда» Алексея Учителя. О том, что эта картина может быть выдвинута на «Оскар» режиссер сообщил в августе.

