Стала известна дата визита в Москву короля Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии ​Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибудет в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным с 4 по 7 октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Как узнало агентство, в рамках встречи глав двух государств будет подписан пакет документов. «Ожидается визит короля 4 октября. Он пробудет в Москве четыре дня, до 7 октября», — рассказал источник «РИА Новости».

О том, что король Саудовской Аравии намерен посетить Москву в 2017 году, стало известно в апреле. Об этом сообщила ТАСС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с руководством страны.

В мае Москву посетил заместитель наследного принца, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. По его словам, визит осуществлялся по приглашению главы Российского государства и по указанию короля Саудовской Аравии. В рамках поездки обсуждались вопросы экономического сотрудничества и шаги по урегулированию сирийского конфликта.

В июне Путин по телефону обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном ситуацию с изоляцией Катара. 12 августа состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Аделя Бен Ахмеда Аль-Джубейра, во время которого министры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.





