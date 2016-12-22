Топ-менеджер Korea Aerospace Industries покончил жизнь самоубийством

Вице-президент южнокорейской компании Korea Aerospace Industries Ким Ин Си найден мертвым в своем собственном доме. Об этом сообщает The Korea Herald.

Рядом с телом бизнесмена была найдена трехстраничная предсмертная записка, уточнило издание.

Самоубийство Ким Ин Си произошло на фоне продолжающегося коррупционного скандала, связанного с компанией. За день до этого был задержан Ха Сон Ён, бывший президент KAI. Сегодня был выписан ордер на его арест. Как полагают следователи, Ха Сон Ён причастен к мошенничеству с финансовой отчетностью компании. По данным правоохранительных органов, компания отдавала поставщикам контракты в обмен на взятки. Благодаря завышению стоимости на выполняемые контракты KAI могла незаконно получить $21,3 млн.

Кроме того, Ха Сон Ён может быть причастен к созданию теневого фонда, средства которого шли на уплату взяток помощникам ушедшей в отставку после импичмента главы Южной Кореи Пак Кын Хе.

Импичмент Пак Кын Хе был объявлен в декабре 2016 года после разразившегося коррупционного скандала с ее участием. После отстранения от поста она была взята под стражу. По версии следствия, ее подруга Чхве Сун Силь, работавшая помощником главы государства, пользуясь своим положением, вымогала взятки у крупнейших южнокорейских корпораций. В даче взяток руководству страны, в частности, был обвинен вице-президент компании Samsung Electronics и фактический глава Samsung Group Ли Чже Ён. В конце августа он был приговорен к пяти годам тюрьмы.