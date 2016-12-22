Пять стран из совместной следственной группы подписали соглашение по MH17

Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали соглашение, подтверждающее их политическую поддержку и приверженность сотрудничеству по вопросу наказания виновных в крушении Boeing 777 рейса MH17 над Украиной летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении МИД Нидерландов.

По сообщению МИДа, эти страны уже работают вместе в совместной следственной группе (ССГ). Подписание данной резолюции, как подчеркнули в ведомстве, означает приверженность сторон «судебному преследованию» и «организации судебного процесса над подозреваемыми». Также тем самым стороны «согласились продолжать сотрудничество для выполнения резолюции СБ ООН 2166».

В МИДе напомнили, что в июле было принято решение о том, что обвинения будут выдвигаться в Нидерландах по голландским законам, но «при активной поддержке со стороны мирового сообщества».

Крушение Boeing 777 «Малазийских авиалиний» в небе над Восточной Украиной произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

Cовет безопасности Нидерландов опубликовал доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса «земля — воздух». Она, по данным Совбеза, была выпущена из «Бука», но сама установка находилась в районе площадью 320 кв. км, где были как ополченцы, так и силы Украины.