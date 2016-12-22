В Думе оценили объем средств на оздоровление Бинбанка

Бинбанку потребуется меньше средств для оздоровления, чем банку «Открытие», заявил глава совета Ассоциации банков России, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Аксаков ТАСС, решение о санации Бинбанка было «ожидаемо», однако средств на поддержание его финансовой устойчивости потребуется меньше, чем «Открытию», так как «он и по размеру меньше, чем «Открытие». «Есть собственники, которые, насколько я понимаю, готовы взаимодействовать (с ЦБ — РБК), есть нефтяные активы, девелоперские активы», — объяснил Аксаков.

Ранее сообщалось, что 21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка. В ЦБ заверили, что финансовая организация продолжит работу в обычном режиме, «мораторий на выполнение требований кредиторов не вводится». Совет директоров при поддержке ЦБ возглавит один из бенефициаров банка — Микаил Шишханов (59,7%). Он же проведет финансовое оздоровление Бинбанка. Прежнюю модель финансового оздоровления банков он назвал «неработающей», так как она построена «для растущего или стабильного рынка». Причиной просьбы о санации Бинбанка Шишханов назвал «слухи в Twitter и Whatsapp» на фоне ситуации с банком «Открытие».

О том, что собственник Бинбанка обратился к ЦБ с просьбой провести санацию, стало известно в среду 20 сентября. Тогда же РБК узнал, что ЦБ готов провести санацию, а сам регулятор объявил о предоставлении Бинбанку финансовой помощи «для поддержания ликвидности».