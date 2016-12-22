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Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
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Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Общество, 10:08
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Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию

Сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал РБК, что его отца, находящегося в НИИ Склифосовского, перевели в палату реанимации.

«У нас плановое обследование. Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения», — заявил он.

При этом Андрей Караченцов подчеркнул, что состояние актера «стабильное и хорошее».

Ранее 21 сентября ТАСС сообщил о переводе Караченцова в отделение хирургической реанимации. Как сообщили агентству в справочной службе медучреждения, состояние актера тяжелое.

18 сентября Караченцов поступил в хирургическое отделение НИИ Склифосовского на плановую госпитализацию. На следующий день его жена Людмила Поргина заявила, что у артиста «всё в порядке». «Мы гуляли вчера замечательно. В церковь зашли у нас в Склифе. Кровь сдали, мочу сдали, а сейчас едем рентген делать. У нас осеннее обследование», — пояснила она.

В справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского РБК тогда рассказали, что у Караченцова состояние средней тяжести. «Температура утром и вечером нормальная», — подчеркнули в медучреждении.

В феврале 2017 года Караченцова госпитализировали в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП, в которое он попал в Подмосковье. Медики диагностировали у артиста ушибы, и спустя несколько дней он был выписан из больницы.

За 12 лет до этого, в феврале 2005 года, актер также попал в ДТП, после которого пролежал в коме 26 дней. Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, ему была сделана операция​ на головном мозге.

Теги: Николай Караченцов , НИИ Склифосовского
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