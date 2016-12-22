В Минобороны назвали сроки освобождения Дейр-эз-Зора

Город Дейр-эз-Зор в Сирии будет освобожден полностью в ближайшую неделю. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, в данный момент город на 85% находится под контролем сирийских войск.

«В течение последних суток сирийские правительственные войска продолжали наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в районе Дейр-эз-Зора», — сообщил Конашенков. Он отметил, что за прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 кв. км и два населенных пункта на западном берегу Евфрата.

Как стало известно 17 сентября, армия Башара Асада выбила террористов из района Джафра в городе Дейр-эз-Зоре на юго-востоке страны. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник ​в штабе операции по освобождению города, таким образом был отрезан главный путь снабжения в подконтрольные террористам районы города.