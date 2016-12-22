Кадыров рассказал об установлении «истины» Москальковой в Чечне

Во время своего визита в Чечню уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова установила «истину» в ситуации с соблюдением прав человека в республике. Об этом в своем Instagram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, Москалькова за двое суток «досконально изучила ситуация с соблюдением прав человека в Чечне». Он отметил что, «гостья подчеркнула», что «получила ответы на вопросы, которых добивалась длительное время от следственных органов».

«Я считаю, что главным результатом поездки Москальковой стало установление истины с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ. Эту «утку» давно мусолили наши недруги», — написал Кадыров.

В ходе поездки в Чечню Москалькова проверяла информацию о преследованиях и расправах в Чечне из материалов «Новой газеты». По данным издания, весной этого года в республике были задержаны более сотни мужчин из-за подозрений насчет их ориентации. Газета отмечала, что некоторые из них были убиты. Также газета 9 июля опубликовала материал о том, что в ночь на 26 января в Чечне прошла массовая казнь. По утверждению издания, были убиты 27 чеченцев.



В конце июля «Новая газета» опубликовала ксерокопии фототаблиц, которые составляли чеченские полицейские. В них содержались данные задержанных с фотографиями. Издание утверждало, что как минимум 17 человек из этого списка были также в списке «казненных».

Как заявила Москалькова после визита в Чечню, следственный органы республики возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. Она также добавила, что власти Чечни рассказали ей, что двое из списка умерли естественной смертью. Омбудсмен пообещала проверить эту информацию.