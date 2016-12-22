Порошенко показал в ООН российские военные билеты

В ходе выступления в Совете Безопасности ООН президент Украины Петр Порошенко показал собравшимся военные билеты, которые якобы принадлежали российским военным в Донбассе

Петр Порошенко (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета Безопасности ООН попытался доказать, что Россия полностью контролирует то, что происходит в Донбассе. Об этом сообщает «Европейская правда».

По данным издания, Порошенко показал членам Совбеза ООН российские военные билеты. «Русский лейтмотив о том, что «нас там нет», не выдерживает никакой критики. Есть факты того, что Россия создает, управляет, контролирует и финансирует террористическую деятельность в Донбассе», — заявил Порошенко. Он подчеркнул, что эта «трехлетняя агрессия России» привела к тому, что «некоторые военнослужащие РФ оказались даже в наших тюрьмах».

В ходе выступления в Совбезе ООН Порошенко также призвал разместить миротворцев на границе с Россией в Донбассе. По мнению украинского лидера, мира в Донбассе не будет, «если не остановить попадание туда иностранных войск и оружия».

«Размещение миротворцев ООН на границе позволит восстановить справедливость, а не зацементировать оккупацию», — заключил Порошенко.

Порошенко уже не в первый раз продемонстрировал российские документы как «доказательство агрессии». 7 февраля 2015 года в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене украинский президент достал несколько российских паспортов и утверждал, что они были изъяты у военных, прибывших в Донбасс. При этом он не сообщил, кому именно принадлежали эти документы, и ни разу их не раскрыл.

Петр Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене, 2015 год (Фото: AP)

Позже директор второго департамента СНГ МИД России Виктор Сорокин заявил, что Москва направила в Киев запрос с просьбой предоставить реальные копии документов с фамилиями, однако ответа так и не получила. Сорокин при этом указал, что корочки, которые показал Порошенко, «можно купить и на рынке».