Генштаб заявил о трех раненых российских военных при наступлении в Идлибе

Во время деблокады войск, окруженных перешедшими в наступление в Идлибе боевиками, были ранены трое российских военных. Об этом сообщил в среду начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Серей Рудской, передает корреспондент РБК.
«По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот», — заявил Рудской. По его словам, эти действия позволили прорвать кольцо окружения. Подразделения Вооруженных сил России «с боями», но «без потерь» вышли в район расположения правительственных войск. Рудской добавил, что все участники спецоперации были представлены к государственным наградам.
Всего за сутки в данном районе ударами авиации и огнем артиллерии, по словам Рудского, было нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей и 38 складов вооружения.
Провинция Идлиб, а также провинция Хомс, Восточная Гута (пригород Дамаска) и юг Сирии были выбраны территориями, где будут созданы зоны деэскалации. Создание зон безопасности предусмотрено меморандумом, подписанным Россией, Турцией и Ираном 4 мая.