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Москалькова рассказала о 18 уголовных делах об исчезновении людей в Чечне
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Москалькова рассказала о 18 уголовных делах об исчезновении людей в Чечне
Политика, 17:15
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Москалькова рассказала о 18 уголовных делах об исчезновении людей в Чечне
Правоохранительные органы Чечни возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова.
Татьяна Москалькова (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

«Как сообщили мне в следственных органах Чечни, ими возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. Есть уголовные дела, есть и расследования по 18 из 31 человека в списке», — написала Москалькова в Instagram.

Уполномоченный по правам человека добавила, что власти республики рассказали ей о том, что двое из списка умерли естественной смертью, она пообещала проверить эту информацию. Еще два человека живы.

Омбудсмен добавила, что в Чечне останется сотрудник ее аппарата, который будет проверять информацию о пропавших и убитых в Чечне.

Москалькова проверяла информацию о преследованиях и расправах в Чечне из материалов «Новой газеты». 1 апреля издание рассказало о том, что в республике были задержаны более сотни мужчин из-за подозрений насчет их ориентации; в материале говорилось, что некоторые из них были убиты. Также газета 9 июля опубликовала материал о том, что в ночь на 26 января в Чечне прошла массовая казнь, издание утверждало, что были убиты 27 чеченцев.

В понедельник, 31 июля, «Новая газета» опубликовала ксерокопии фототаблиц, которые составляли чеченские полицейские. В таблицах были собраны данные задержанных с фотографиями. «Новая газета» указывала, что как минимум имена 17 человек из этого списка были также в списке «казненных».

Позже министр по национальной политике Чеченской республики Джамбулат Умаров назвал материал «Новой газеты» бездоказательным. «На Северном Кавказе ведется борьба с международным терроризмом. Конечно, кого-то приводят, допрашивают. Мы ведем профилактическую работу с вербовщиками. Это теперь нужно квалифицировать как задержание тех людей, которые потом пропали без вести или которых расстреляли?», — рассказал Умаров РБК.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO назвал «ерундой» публикации о преследовании геев. Он также отметил, что в Чечне геев нет. «А если есть, то заберите их в Канаду», — добавил тогда он.

В начале июля Москалькова заявляла, что ознакомилась с промежуточным отчетом по притеснениям геев, подготовленным Следственным комитетом. По словам омбудсмена, следствие не установило факты насильственных действий, так как у следствия не было «конкретных данных по этим гражданам».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Чечня , Татьяна Москалькова , геи в Чечне
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