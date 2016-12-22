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МВД опубликовало видео задержания лидера «Христианского государства»
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МВД опубликовало видео задержания лидера «Христианского государства»
Конфликт вокруг «Матильды», 16:01
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МВД опубликовало видео задержания лидера «Христианского государства»

МВД опубликовало видео задержания лидера организации «Христианское государство» Александра Калининина.

Видео: МВД России

Калинин и еще двое человек были задержаны по подозрению в поджоге автомобилей 11 сентября в Москве, сообщается на сайте МВД. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Одного из подозреваемых сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве, а двоих других на территории Липецкой области. По месту жительства полицейские провели обыски, во время которых были изъяты предметы важные для следствия.

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

В среду, 20 сентября, источник РБК в управлении МВД по Москве сообщил, что Калинина задержали сотрудники ФСБ и департамента противодействия экстремизму МВД за призывы к совершению «противоправных действий», в том числе поджигать кинотеатры, которые будут показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала РБК, что задержание «радикально настроенных лиц», было произведено после ее депутатского запроса. Ее слова адвокат Учителя Константин Добрынин назвал «самой смешной новостью сегодняшнего дня». В беседе с РБК он пояснил, что за задержание лидера « Христианского государства» нужно поблагодарить «коллег из МВД и ФСБ, которые наконец-то отреагировали» на последние заявления адвоката и режиссера.

Неизвестные подожгли в Москве 11 сентября две машины рядом с домом, где работает адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин. Рядом со сгоревшими автомобилями были разбросаны листовки с надписью «Гореть за «Матильду».

«Христианское государство – Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек, и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Теги: МВД , фильм «Матильда» , «Христианское государство»
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