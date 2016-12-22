МВД опубликовало видео задержания лидера «Христианского государства»

МВД опубликовало видео задержания лидера организации «Христианское государство» Александра Калининина.

Видео: МВД России

Калинин и еще двое человек были задержаны по подозрению в поджоге автомобилей 11 сентября в Москве, сообщается на сайте МВД. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Одного из подозреваемых сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве, а двоих других на территории Липецкой области. По месту жительства полицейские провели обыски, во время которых были изъяты предметы важные для следствия.

В среду, 20 сентября, источник РБК в управлении МВД по Москве сообщил, что Калинина задержали сотрудники ФСБ и департамента противодействия экстремизму МВД за призывы к совершению «противоправных действий», в том числе поджигать кинотеатры, которые будут показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала РБК, что задержание «радикально настроенных лиц», было произведено после ее депутатского запроса. Ее слова адвокат Учителя Константин Добрынин назвал «самой смешной новостью сегодняшнего дня». В беседе с РБК он пояснил, что за задержание лидера « Христианского государства» нужно поблагодарить «коллег из МВД и ФСБ, которые наконец-то отреагировали» на последние заявления адвоката и режиссера.

Неизвестные подожгли в Москве 11 сентября две машины рядом с домом, где работает адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин. Рядом со сгоревшими автомобилями были разбросаны листовки с надписью «Гореть за «Матильду».