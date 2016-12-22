Партнер «Северного потока-2» рассказал об отсутствии эффекта от санкций

Партнер «Газпрома» по «Северному потоку-2», компания Uniper, не почувствовала эффекта санкций. Об этом сказал глава представительства немецкой компании Uniper Райнер Хартман на Петербургском международном газовом форуме, передает корреспондент РБК.



«Мы участвуем в финансировании «Северного потока-2» и не можем игнорировать крупнейшее газовое мероприятие России (Петербургский международный газовый форум. — РБК). Мы пока не почувствовали эффекта санкций. Мы пока ждем разъяснений конгресса по санкциям», — сказал Хартман.

В середине сентября РБК со ссылкой на заявление президента Российско-германской внешнеторговой палаты и директора энергетического концерна OMV Райнера Зееле сообщал, что санкции, которые были введены в США в начале августа, вызовут финансовые затруднения во время работы над «Северным потоком-2». Зееле пояснил, что финансировать проект с привлечением американских банков «будет очень трудно», и необходимо привлечь азиатские банки. Он подчеркнул, что все, кто принимают участие в проекте, намерены завершить его.

Как рассказал РБК источник, близкий к акционерам «Северного потока-2», банки из США никто к проекту привлекать не планировал. По словам собеседника РБК, OMV «пытается просчитать» возможные риски.



В начале августа президент Дональд Трамп утвердил новые санкции против России, Ирана и КНДР. Данным документом американский президент ужесточил ранее введенные ограничения, а также ограничил свои полномочия в вопросах ослабления или снятия санкций. Трамп разрешил вводить ограничительные меры против физлиц и компаний, которые выполняли «транзакции», — ФСБ, главному управлению Генштаба ВС и другими оборонным и разведывательным ведомства.

По проекту «Северный поток-2», должны быть построены две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Финансирует проект оператор строительства Nord Stream 2 AG и пять европейских партнеров «Газпрома», а именно Shell, OMV, Engine, Uniper и Wintershall.