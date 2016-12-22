Британская полиция арестовала еще двух подозреваемых в теракте в Лондоне

Британская полиция арестовала в Уэльсе еще двоих подозреваемых в причастности к теракту на станции метро «Парсонс Грин», говорится в сообщении полиции Лондона.

Задержанные в городе Ньюпорте в Уэльсе — мужчины 48 и 30 лет. «Это довольно быстро идущее расследование. Много работы проделано со времени пятничной атаки», — сказал глава контртеррористического отдела Скотленд-Ярда Дин Хейдон.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник, 19 сентября, в Ньюпорте был арестован третий подозреваемый в причастности к теракту — мужчина 25 лет. Таким образом, число арестованных по подозрению в причастности ко взрыву в лондонском метро достигло пятерых.

До этого полиция уже арестовала двух подозреваемых в причастности к теракту мужчин в возрасте 21 и 18 лет. Одного из них задержали в пригороде Лондона, другого — в городе Дувре на юге страны, на берегу пролива Ла-Манш. Как стало известно, один из задержанных — 18-летний юноша — оказался беженцем из Ирака.

Теракт на станции «Парсонс Грин» лондонского метрополитена произошел утром 15 сентября. Взрывное устройство, признанное впоследствии лондонской полицией самодельным, сработало в белом контейнере, оставленном в одном из хвостовых вагонов поезда. В результате взрыва пострадали порядка 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. — РБК). После атаки уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до «критического».