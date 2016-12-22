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В суде по делу Улюкаева начался допрос генерала ФСБ Феоктистова
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В суде по делу Улюкаева начался допрос генерала ФСБ Феоктистова
Дело Улюкаева, 11:02
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В суде по делу Улюкаева начался допрос генерала ФСБ Феоктистова

Бывший руководитель службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ Олег Феоктистов прибыл в Замоскворецкий суд Москвы, где он будет допрошен в рамках дела экс-министра финансов Алексея Улюкаева. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Судья объявила о том, что допрос Феоктистова будет проходить в закрытом режиме. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев при этом сослался на необходимость соблюдать гласность судопроизводства. «На предыдущем заседании допрашивали действующего сотрудника ФСБ, и никаких проблем не было», — сообщила другой адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

РБК ведет онлайн-трансляцию судебного заседания.

Седьмой день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Общество

«Ваша честь, я не понимаю, какую безопасность нужно обеспечивать Феоктистову. Какие угрозы могли ему поступать?» — возмутился Гриднев. Он добавил, что этот свидетель (Феоктистов) уже не является кадровым сотрудником ФСБ.

Еще один адвокат Улюкаева Виктория Бурковская заявила, что Уголовно-процессуальный кодекс содержит перечень оснований для закрытия процесса. «В данном случае их не наблюдается. Гостайны или засекреченных документов в деле нет», — отметила она. Каштанова добавила, что на момент операции по задержанию Улюкаева Феоктистов не был сотрудником ФСБ.

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года во дворе офиса «Роснефти». По информации источников РБК, операцией по задержанию руководил генерал ФСБ Олег Феоктистов, бывший в октябре 2016 года руководителем службы безопасности «Роснефти».

Улюкаева обвинили в получении взятки в $2 млн. По решению суда бывший министр находится под домашним арестом.

Полная запись прослушки переговоров Сечина и Улюкаева
Бизнес

По версии следствия, Улюкаев вымогал взятку за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично передал деньги Улюкаеву. Запись переговоров Улюкаева и Сечина во время передачи сумки с $2 млн была опубликована 5 сентября 2017 года. В материалах дела указывалось, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, «показав ему сумму в виде двух пальцев» во время игры в бильярд на Гоа в октябре 2016 года.

Теги: ФСБ , «Роснефть» , допрос , Алексей Улюкаев
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