В суде по делу Улюкаева начался допрос генерала ФСБ Феоктистова

Бывший руководитель службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ Олег Феоктистов прибыл в Замоскворецкий суд Москвы, где он будет допрошен в рамках дела экс-министра финансов Алексея Улюкаева. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Судья объявила о том, что допрос Феоктистова будет проходить в закрытом режиме. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев при этом сослался на необходимость соблюдать гласность судопроизводства. «На предыдущем заседании допрашивали действующего сотрудника ФСБ, и никаких проблем не было», — сообщила другой адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

РБК ведет онлайн-трансляцию судебного заседания.

«Ваша честь, я не понимаю, какую безопасность нужно обеспечивать Феоктистову. Какие угрозы могли ему поступать?» — возмутился Гриднев. Он добавил, что этот свидетель (Феоктистов) уже не является кадровым сотрудником ФСБ.

Еще один адвокат Улюкаева Виктория Бурковская заявила, что Уголовно-процессуальный кодекс содержит перечень оснований для закрытия процесса. «В данном случае их не наблюдается. Гостайны или засекреченных документов в деле нет», — отметила она. Каштанова добавила, что на момент операции по задержанию Улюкаева Феоктистов не был сотрудником ФСБ.

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года во дворе офиса «Роснефти». По информации источников РБК, операцией по задержанию руководил генерал ФСБ Олег Феоктистов, бывший в октябре 2016 года руководителем службы безопасности «Роснефти».

Улюкаева обвинили в получении взятки в $2 млн. По решению суда бывший министр находится под домашним арестом.

По версии следствия, Улюкаев вымогал взятку за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично передал деньги Улюкаеву. Запись переговоров Улюкаева и Сечина во время передачи сумки с $2 млн была опубликована 5 сентября 2017 года. В материалах дела указывалось, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, «показав ему сумму в виде двух пальцев» во время игры в бильярд на Гоа в октябре 2016 года.