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На скважине под Оренбургом произошел выброс нефтяной жидкости
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На скважине под Оренбургом произошел выброс нефтяной жидкости
Общество, 11:09
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На скважине под Оренбургом произошел выброс нефтяной жидкости

Разгерметизация нефтяной скважины с выбросом нефтяной жидкости и сероводорода произошла на скважине в 10 км от поселка Бердянка в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Инцидент, по словам спасателей, произошел ночью, около 3:45 мск. Как пояснили в МЧС, в данный момент проводится информирование жителей поселка Бердянка и близлежащего поселка Чкалов. Предельно допустимой концентрации сероводорода и других веществ не обнаружено.

​Аварийно-восстановительные работы на скважине продолжаются, планируется закачка воды под давлением в скважину для ее дальнейшей заглушки.

Ранее сообщалось, что 14 сентября на принадлежащей ЛУКОЙЛу нефтяной шахте «Яреганефть» произошло обрушение породы. В результате инцидента один человек погиб, однако работа на шахте не прекратилась. Во время происшествия под землей находились около 100 горняков. Ярегское месторождение является одним из крупнейших по разведанным запасам титановых руд в России и единственным в стране, где добыча нефти ведется шахтным способом,
 

Теги: МЧС , Оренбург , разгерметизация , выброс нефти
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