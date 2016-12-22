Водителей-любителей предложили освободить от лишних знаний при подготовке

Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить водителей на две категории: автолюбителей и профессионалов. К каждой из категорий, считают в союзе, следует установить соответствующий уровень требований и контроля. Об этом сообщает газета «Известия».

Как выяснило издание, Союз автошкол Москвы предлагает повысить требования к профессиональным водителям, а любителей — освободить от лишней нагрузки во время обучения. Председатель Союза автошкол Александр Ачкасов считает, что для любителей нагрузку при обучении можно снизить на 30%. «Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся», — сказал он в отношении автолюбителей.

В то же время Ачкасов заявил «Известиям», что «профессионалов можно готовить и получше». Водителям грузового и пассажирского транспорта он предлагает внедрить электронные путевые листы и ввести чипированные права, с помощью которых можно будет контролировать водителей. Кроме того, Ачкасов заметил, что необходимо также ужесточить ответственность водителей грузового транспорта. По его словам, на данный момент «за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель». Ачкасов предлагает за аварии лишать таких водителей профессиональных прав и оставлять им «любительские». «Тогда люди будут дорожить своей репутацией и своей работой», — отметил он.

О том, что Минтранс разрабатывал электронные путевые листы для водителей общественного транспорта, сообщалось в октябре 2016 года. Их введение было намечено на конец 2017 года.

Ранее сообщалось, что правительство в начале сентября предложило ввести автомобильные номера европейского образца. С номеров могут исчезнуть коды регионов, а сами номера, возможно, станут содержать по четыре буквы и четыре цифры. Необходимость этой меры объясняется ростом числа автомобилей в России. Изменения, в случае их одобрения, могут быть введены после 2018 года. В свою очередь, ГИБДД предложили чипировать сами номера для облегчения идентификации водителей.