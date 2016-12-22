В Google заявили о планах постройки экспериментального города

Sidewalk Labs, входящая в состав материнской компании Google — Alphabet, объявила о планах постройки нового города, в котором будут отработаны высокотехнологичные инновации в сфере городской среды.Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова главы Sidewalk Labs Дэниэла Доктороффа.

Таким образом материнская компания Google планирует доказать, что инновационная городская среда может значительно повысить качество жизни населения и одновременно сократить давление на экологию.

Как пояснил Докторофф, несмотря на амбициозные планы, речь вначале будет идти о постройке городского района, на котором будут отработаны высокие технологии в этой сфере. «Мы действительно хотим построить новый город — это будет район обычного города, но значительного размера, такой, чтобы он мог стать комплексной инновационной лабораторией», — заявил Докторофф.

По словам главы Sidewalk Labs, компания планирует применить инновационные технологии не только в вопросах транспорта, и инфраструктуры. Новые подходы должны коснуться и социальной сферы и сферы управления. «Я полагаю, что настоящие проблемы, с которыми обществу приходится сталкиваться, включают в себя использование цифровых данных», — сказал Докторофф.

Докторофф не стал уточнять, где именно планируется создать экспериментальный город. Вместе с тем он сообщил, что его компания находится в поисках территории, достаточно большой и одновременно свободной от уже существующей застройки.

Как отмечает Financial Times, еще в 2013 году идею о создании подобной высокотехнологичной среды выдвинул сооснователь Google и ныне генеральный директор Alphabet Ларри Пейдж. Тогда он предположил, что разработчикам технологий нужна особая среда, в которой не действовали бы существующие ограничения.

Дэниэл Докторофф с 2001 по 2008 год был заместителем мэра Нью-Йорка. по экономическому развитию. Возглавляемая им Sidewalk Labs в настоящее время работает с руководством ряда городов по вопросу создания различных медиаплатформ и сотрудничает с Министерством инфраструктуры США.