Президент Венесуэлы сравнил Дональда Трампа с Гитлером

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя речь Дональда Трампа в Генассамблее ООН, сравнил американского президента с Гитлером. Об этом сообщает EFE Noticias.

На выступлении в ООН Дональд Трамп назвал официальное руководство страны «тоталитарным режимом». В ответ Мадуро обвинил США в агрессивной внешней политике и назвал американского президента «новым Гитлером».

Кроме того, как передает El Nacional, Мадуро рассказал, что во время обеда с лидерами латиноамериканских государств​ Трамп угрожал его убить. «Если они когда-нибудь что-нибудь со мной сделают, они будут раскаиваться в течение века, потому что наш народ будет готов к битве», — заявил Мадуро во время «антиимпериалистического марша» возле своей официальной резиденции в Каракасе.

На выступлении ООН Трамп обвинил официальные власти Венесуэлы в «разрушении процветающей нации» и преследовании собственного народа. При этом он подчеркнул, что санкции. которые Вашингтон ввел против Мадуро и его окружения, не будут сняты, пока Венесуэла не вернется на демократический путь развития.

Противостояние между оппозицией и официальными властями в Венесуэле продолжается уже несколько лет. Этой весной она привела к серии столкновений в крупнейших городах страны. В результате число жертв уличных протестов в Венесуэле уже превысило 120 человек.

Ранее, 18 сентября, во время телеэфира Николас Мадуро сравнил себя с Иосифом Сталиным. Он отметил, что его иногда называют «карибским Сталиным» и предложил сравнить его профиль с лицом советского лидера.