После побега обвиняемого из зала суда в Москве начали проверку

Нагатинская межрайонная прокуратура начала проверку в отношении следователя отдела полиции по району Москворечье-Сабурово после того, как из зала Нагатинского суда Москвы сбежал обвиняемый, сообщила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь суда Виктория Белова.

«Вопреки требованиям Уголовно-процессуального кодекса следователь не обеспечил конвой обвиняемому», — подчеркнула она. Он также не сообщил председательствующему судье и судебным приставам об отсутствии полицейских, которые должны были доставить обвиняемого в СИЗО.

По словам Беловой, обвиняемый в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью сбежал из здания Нагатинского суда 16 сентября. Это произошло после того, как судья постановил изменить меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Согласно закону, доставить обвиняемого в суд должен следователь, который ведет дело», — добавила пресс-секретарь суда добавила.

В августе участники преступной группы, известной как «банда ГТА», попытались сбежать после судебного заседания в Мособлсуде. В лифте они отобрали у конвоиров оружие, однако затем их охрана их обезвредила. В результате перестрелки трое подсудимых были убиты на месте, еще двое получили ранения. Один из них позже умер больнице.

После служебной проверки нападения членов "банды ГТА" на конвой двоих офицеров уволили из органов внутренних дел. Еще несколько сотрудников МВД получили дисциплинираные взыскания.