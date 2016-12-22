Минфин отверг идею Минсельхоза о снижении до 10% НДС на ягоды и фрукты

​Министерство финансов не поддержало предложение Министерства сельского хозяйства о снижении с 18 до 10% НДС на фрукты и ягоды. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин, курирующий в министерстве налоговую политику, передает «Интерфакс».

Решение ведомства он объяснил тем, что указанная категория продуктов — «не предмет первой необходимости». По словам замминистра, цены в магазинах не реагируют на снижение НДС, поэтому прибыль уйдет другим участникам рынка. «Есть большая доля импорта в яблоках, грушах и так далее. Для кого мы это делаем, я не понимаю», — задался вопросом Трунин.

Ранее Минсельхоз предложил снизить НДС на плоды и ягоды. Глава ведомства Александр Ткачев попросил 13 сентября депутатов Госдумы поддержать инициативу министерства, уменьшив НДС на плоды, ягоды и виноград с 18 до 10%. Это позволило бы сохранить скорость закладки садов и виноградников для того, чтобы спустя пять лет Россия смогла заместить импорт яблок, груш и винограда, говорил он.

Сейчас по пониженной ставке 10% НДС облагаются только социально значимые товары: хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание, лекарства, некоторые медицинские товары и печатная продукция.