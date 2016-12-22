СМИ узнали о поимке прибывшего из Чечни вероятного убийцы ходока Иванова
Общество, 11:41
0
СМИ узнали о поимке прибывшего из Чечни вероятного убийцы ходока Иванова
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершенном в Москве убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова. Задержанный полностью признался в содеянном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанный 1992 года рождения приехал в Москву из Чеченской Республики. Уголовное дело квалифицировано по ст. 105 УК РФ (убийство).
О гибели спортсмена от ножевого ранения в Москве сообщил его тренер, Сергей Осипов. Легкоатлет получил ранение, когда защищал девушку, к которой приставал мужчина.
Легкоатлету Николаю Иванову было 23 года. Он выступал за Москву и Костромскую область, занимал призовые места на юношеских соревнованиях и соревнованиях среди юниоров.