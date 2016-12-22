Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева отправят в СИЗО

Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, отправят в СИЗО. Об этом говорится на сайте управления СК по Хабаровскому краю.
В настоящее время проводится допрос обвиняемого, после чего его доставят в СИЗО-1 краевого УФСИН.
По версии следствия, около 7:00 утра 20 августа у кафе в центре Хабаровска обвиняемый подрался с Драчевым, нанеся ему несколько ударов. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. 19 сентября Аллахверанов явился к следователям с повинной, он обвиняется по пункту «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах — из хулиганских побуждений). Суд заочно арестовал обвиняемого.
Как сообщал ранее СК, 20 августа на место драки прибыли сотрудники Росгвардии, которые не предприняли никаких попыток, чтобы предотвратить преступление. Следователи также указывали, что Аллахверанов скрылся с места преступления. Сначала его объявили в федеральный розыск, МВД обещало за информацию о местонахождении обвиняемого 500 тыс. руб. Впоследствии Аллахверанова объявили и в международный розыск.