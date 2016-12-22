Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева отправят в СИЗО

Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, отправят в СИЗО. Об этом говорится на сайте управления СК по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводится допрос обвиняемого, после чего его доставят в СИЗО-1 краевого УФСИН.

По версии следствия, около 7:00 утра 20 августа у кафе в центре Хабаровска обвиняемый подрался с Драчевым, нанеся ему несколько ударов. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. 19 сентября Аллахверанов явился к следователям с повинной, он обвиняется по пункту «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах — из хулиганских побуждений). Суд заочно арестовал обвиняемого.

Видео: AmurMedia Ирина / YouTube

Как сообщал ранее СК, 20 августа на место драки прибыли сотрудники Росгвардии, которые не предприняли никаких попыток, чтобы предотвратить преступление. Следователи также указывали, что Аллахверанов скрылся с места преступления. Сначала его объявили в федеральный розыск, МВД обещало за информацию о местонахождении обвиняемого 500 тыс. руб. ​Впоследствии Аллахверанова объявили и в международный розыск.