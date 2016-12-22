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Блогер Лапшин пожаловался на избиение в азербайджанской тюрьме
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Блогер Лапшин пожаловался на избиение в азербайджанской тюрьме
Общество, 16:58
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Блогер Лапшин пожаловался на избиение в азербайджанской тюрьме
Блогер Лапшин, осужденный на тюремный срок в Азербайджане, пожаловался на побои в местной тюрьме и заявил, что не пытался совершить там суицид. Президент Азербайджана помиловал его после сообщения о попытке самоубийства

Путешественник и блогер Александр Лапшин в переписке с РБК заявил, что не пытался покончить жизнь самоубийством во время заключения в Азербайджане. 11 сентября азербайджанский президент Ильхам Алиев помиловал Лапшина. «Лапшин накануне попытался покончить с собой», — заявил тогда помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Официальная версия, что Алиев проявил акт гуманизма, — заявил Лапшин РБК. — Но с учетом того, что за день до помилования я был избит в камере, это ставит гуманизм под сомнение. У меня перелом двух хрящей в горле, отчего пока не могу говорить и с трудом ем. Сейчас я прохожу лечение после нанесенных в бакинской тюрьме травм», — сообщил блогер.

По словам Лапшина, он находится сейчас в израильском городе Хайфа. «Врачи мое состояние оценили как средней тяжести. Считают, что характер травм указывает на насилие. Заявленная Азербайджаном версия о попытке самоубийства кажется им маловероятной», — отметил блогер.

В 2013 году Александр Лапшин посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, которую Азербайджан считает оккупированной территорией. Азербайджан обвинил путешественника в нелегальном въезде в страну и внес Лапшина в список лиц, которым запрещен въезд. В азербайджанском «черном списке» фигурировало его российское имя Александр, а при въезде в Азербайджан в 2015 году он предъявил украинский загранпаспорт, где имя указано как Олександр.

В 2016 году блогера задержали в Белоруссии по запросу Азербайджана, куда экстрадировали в феврале 2017 года. В Баку блогера приговорили к трем годам лишения свободы за неоднократное пересечение границы без установленных документов.

Лапшин заявил РБК, что узнал о возможности освобождения из азербайджанской тюрьмы за пару недель до экстрадиции. «Консулы заверили меня, что с высокой долей вероятности приговор будет отменен либо заменен на условный срок в стране моего гражданства. Про помилование речи не шло, об этом я узнал за день до собственно вылета в Израиль, лежа в реанимации», — отметил блогер.

Путешественник рассказал РБК, что его держали в одиночной камере, а с другими заключенными он виделся только на прогулке либо во время конвоирования в суд. «Вначале меня держали в корпусе, где преимущественно [содержались] иностранцы, большей частью иранцы-торговцы наркотиками и сутенеры. Позже перевели в корпус, где держали чиновников, в частности, генерала азербайджанского КГБ Арифа Чавдарова. Звонки домой не разрешались первый месяц, затем разрешили дважды в неделю», — заявил он.

По словам Лапшина, его неоднократно допрашивали сотрудники спецслужб. «Суммарно провел на допросах десятки часов. Основная тема допросов была на тему того, связан ли я со спецслужбами России и Армении. Например, мне показали странное письмо, написанное с адреса электронной почты avi@mossad.gov.il, где было написано, что я — майор ФСБ России. Показав мне это, они затем эту бумажку на моих глазах порвали со словами: «Ну, нет так нет», — рассказал Лапшин.

В ближайшее время Лапшин планирует побыть с семьей, но затем «снова в путь — мир велик и прекрасен». РБК направил запрос в МИД Азербайджана по поводу жалоб Лапшина.

Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: Азербайджан , Нагорный Карабах , Александр Лапшин
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