Кузнецова выступила против наказания родителей за отказ от прививок

Детский омбудсмен Анна Кузнецова раскритиковала инициативу главы Минздрава России Вероники Скворцовой изменить порядок оплаты больничных родителям, отказавшимся от прививок для своих детей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Кузнецова считает, что от неоплаты больничных пострадают дети. Они не получат должного ухода, если родитель останется на работе вместо того, чтобы ухаживать за ребенком. Наказание родителей не будет стимулом заботы о здоровье. «Максимум, к чему оно приведет, — это к увеличению числа тех, кто вовремя не вызывает врача и занимается самостоятельным лечением своих детей», — подчеркнула омбудсмен.
Данное предложение, по ее словам, «вызывает массу вопросов», например, как найти связь между отказом от вакцинации и заболеванием ребенка.
Кузнецова предложила Минздраву пояснить свою позицию в рамках Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Она выразила надежду, что инициатива не будет применена.
Речь идет об инициативе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, которая предложила «изменить» оплату больничных листов родителям, дети которых заболели из-за того, что родители отказались делать им прививки.
Скворцова также рассказала, что Минздрав сейчас разрабатывает «законопроект, который не позволил бы искажать сведения о лечении тех или иных болезней». Проект закона касается ВИЧ-диссидентства и отказа от прививок против кори.
В середине ноября 2016 года Скворцова предложила сделать прививки против ротавирусной инфекции и ветряной оспы обязательными в России.