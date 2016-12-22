ТАСС сообщил об эвакуации трех управ в Москве из-за угрозы взрыва

Сотрудников трех московских управ эвакуируют из зданий после анонимных звонков с сообщениями об угрозе взрыва, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По этим данным, речь идет о здании префектуры Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) на Севастопольском проспекте, управе по району Коптево на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также здании префектуры Западного административного округа (ЗАО) на ул. Ивана Франко.

В то же время, как сообщила РБК первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы Елена Ломова, она и ее коллеги «в полном составе находятся на рабочих местах». Так она ответила на вопрос об эвакуации в здании.

В пресс-службе МВД Москвы по ЗАО сообщили РБК, что не располагают информацией об эвакуации префектуры.

Накануне, 17 сентября, в Москве из-за анонимных звонков о заложенных бомбах было эвакуировано более десяти торговых центров. Ни в одном из случаев сообщения не оправдались.

За день до этого из-за звонков об угрозе взрыва в Москве эвакуировали шесть торговых центров, среди них были «Охотный Ряд», «РИО», «Хорошо!», «Мега-Теплый Стан», «Океания» и «Москворечье».

По данным правоохранителей, в субботу, 16 сентября, звонки о «минировании» мест с массовым скоплением людей коснулись 20 тыс. человек. Помимо торговых центров, из-за таких сообщений в столице эвакуировали несколько вокзалов, зданий вузов и школ.

Массовые эвакуации в связи с анонимными звонками, в которых неизвестный сообщает об угрозе взрыва, начались в разных городах России почти неделю назад. Звонки в полицию и скорую помощь поступали от неизвестных в Калининграде, Омске, Архангельске, Нижнем Новгороде, Самаре, Сургуте, Екатеринбурге, Красноярске, Тюмени и других городах. Всего массовые эвакуации были зарегистрированы в более чем в 25 регионах страны.

По факту анонимных звонков ФСБ возбудила уголовное по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).