Из-за тумана часть рейсов из Пулково отправили на запасные аэродромы

Из-за сильного тумана в Санкт-Петербурге часть направлявшихся в Пулково самолетов была отправлена на запасные аэродромы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

В пресс-службе подтвердили, что утром в понедельник, с 7:00 до 8:00 десять рейсов, которые должны были приземлиться в Пулково, «ушли на запасные аэродромы из-за метеоусловий (туман)». Там уточнили, что самолеты приземлились в аэропортах Московского авиаузла, а также в Таллине и Хельсинки.

«Позднее прибытие самолетов в связи с указанным выше уходом на запасные аэродромы повлечет ряд задержек на вылет», — предупредили в компании.

«Просим пассажиров отслеживать статус рейсов по онлайн-табло на сайте аэропорта. В остальном аэропорт работает штатно, туман рассеялся, взлеты-посадки осуществляются штатно», — добавили в пресс-службе.

В июле из-за массовых задержек в аэропортах Москвы проверку начала прокуратура. В ведомстве заявили, что намерены проверить, как авиакомпании соблюдают права пассажиров задержанных рейсов.