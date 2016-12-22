СМИ узнали имя подозреваемого в теракте на станции «Парсонс Грин»

Телеканал Sky News узнал имя одного из двух подозреваемых в причастности к совершению взрыва в лондонском метро. Ранее стало известно, что полиция задержала двух молодых людей, одному из которых 18 лет, а другому — 21 год.

Как сообщает Sky News со ссылкой на свои источники, задержанного, которому 21 год, зовут Яя Фаррух (Yahyah Farroukh). Полиция задержала его на работе, в лавке, где продают курицу-гриль.

Телеканал также сообщает, что Яя Фаррух — воспитанник знаменитых приемных родителей, Пенелопы и Ричарда Джонсов, которые за свою жизнь помогли более чем 300 сиротам. За свои заслуги они в 2010 году были награждены королевой Елизаветой II орденом Британской империи.

Утром в пятницу, 15 сентября, самодельное устройство взорвалось на станции «Парсонс Грин», власти квалифицировали произошедшее как теракт. В результате инцидента пострадали 30 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до «критического».

Двое подозреваемых в причастности к теракту были задержаны на следующий день. Первым полиция английского графства Кент задержала в приморском городе Дувре 18-летнего мужчину, его имя пока неизвестно. Позже стало известно о задержании второго подозреваемого в Лондоне. ​Тогда полиция сообщила, что задержание 21-летнего мужчины состоялось в районе Хаунслоу на юго-западе Лондона, в 23:50 по местному времени (01:50 17 сентября мск).