Волонтеру штаба Навального дали срок за удаленные записи «ВКонтакте»

В Чебоксарах волонтера штаба Навального 24-летнего Алексея Миронова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии за две записи «ВКонтакте», которые были удалены им год назад. Об этом говорится в сообщении движения «Открытая Россия», проступившем в распоряжение РБК.

Миронов был признан виновным по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для обвинения стали две записи, которые он перепостил на свою страницу «ВКонтакте». Подпись к одной из них гласила: «Я официально призываю к насильственной смене власти».

До этого, в 2016 году, Миронов уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за постов, на которых президент Владимир Путин был изображен рядом со свастикой. Ему было назначено наказание в виде штрафа в 1,5 тыс. руб. После этого Миронов решил удалить все записи со своей страницы. Однако через год, в июне 2017 года правоохранительные органы пришли к нему с обыском, изъяв, в частности, жесткий диск компьютера и загранпаспорт.

Эксперты Минюста признали картинки, которые Миронов удалил со своей страницы, экстремистскими. Обвинение требовало для него наказания в 2,5 года заключения, однако суд смягчил решение.

Как отметил адвокат «Открытой России» Юрий Иванов, представленные обвинением свидетели не смогли подтвердить факт публикации записей, поскольку сами не были зарегистрированы «ВКонтакте». Из четырех свидетелей двое были сотрудниками ФСБ и один — сотрудником ФСИН. Третьим свидетелем обвинения стал 67-летний житель Чебоксар, который, по его словам, случайно увидел записи на странице Миронова, после чего обратился в ФСБ.

Защита намерена обжаловать приговор суда.

Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков, комментируя РБК приговор суда в отношении волонтера штаба Навального Алексея Миронова, посоветовал живущим в Чувашии «удалить аккаунт «ВКонтакте». «Именно в Чувашии поставлен на поток процесс, когда людям дают сначала штрафы, а потом за то же самое, как за повторное нарушение, выносят более серьезные меры наказания по репостам. Если вы живете в Чувашии — удалите аккаунт «ВКонтакте». Для других регионов это тоже хороший совет, но в других регионах пока такого потока нет», — сообщил Волков. По его словам, сотрудники штаба Навального осуществляли информационную поддержку Алексею Миронову. «Защищала его «Открытая Россия», ему были предоставлены очень хорошие адвокаты. Сейчас [адвокат] будет это [решение суда] обжаловать», — заявил Волков.

В 2016 году суд в Твери приговорил инженера-механика Андрея Бубеева к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении за репост материала о Крыме и публикацию картинки о присоединении полуострова. Его признали виновным по виновным по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). 23 августа 2017 года Бубеев вышел на свободу.