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В Лондоне задержали второго человека по делу о теракте в метро
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В Лондоне задержали второго человека по делу о теракте в метро
Общество, 10:48
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В Лондоне задержали второго человека по делу о теракте в метро

Сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда задержали второго человека по делу о теракте на станции лондонского метро «Парсонс Грин». В сообщении полиции Лондона говорится, что его арестовали на основе ст. 41 Акта о терроризме 2000 года: в этой статье прописано право правоохранительных органов задержать без ордера на период до 48 часов людей, подозреваемых в терроризме.

Полиция уточняет, что задержание произошло в районе Хаунслоу на юго-западе Лондона вечером в субботу, 16 сентября, в 23:50 по местному времени (01:50 17 сентября мск). Задержанному 21 год, другой информации о нем в полиции не разгласили.

Накануне правоохранительные органы сообщили о задержании по тому же делу 18-летнего человека в городе Дувр.

Взрыв на станции Parsons Green в метро Лондона. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Утром в пятницу, 15 сентября, на станции «Парсонс Грин» британского столичного метрополитена взорвалось самодельное взрывное устройство, власти квалифицировали произошедшее как теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до «критического».

В результате теракта пострадали 30 человек, передает в воскресенье Reuters со ссылкой на последние данные полиции.

Теги: метро , Лондон , задержание , Теракт
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