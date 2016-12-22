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Представитель Госдепа оценил российский план по миротворцам в Донбассе
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Представитель Госдепа оценил российский план по миротворцам в Донбассе
Украинский кризис, 00:13
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Представитель Госдепа оценил российский план по миротворцам в Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер заявил, что предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе «больше разделит Украину», но может стать «существенным шагом вперед» и основой для реализации Минских соглашений. Об этом он заявил, выступая на четвертом форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве, сообщается на сайте мероприятия.

«Специфика того, что было предложено, больше разделит Украину, чем сделает что-то полезное», — сказал Волкер. Он добавил, что сам факт предложения России по миротворцам «интересен», и это необходимо проанализировать. Представитель Госдепартамента отметил, что международные силы безопасности могут заменить армию в «вопросе мониторинга тяжелого вооружения, контроля границы», что станет «существенным шагом вперед».

«Если договоренность о миротворцах будет достигнута, эта инициатива будет реализована в контексте Минских соглашений. Это означает достижение суверенитета и территориальной целостности Украины на восточной границе страны. Но также это означает, что Россия должна быть уверена в реализации политической части Минских соглашений», — сказал Волкер.

Представитель Государственного департамент США также рассказал, что в октябре он хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время встречи Волкер планирует обсудить конфликт в Донбассе, сообщил представитель Госдепа.

В начале сентября сообщалось, что Украина передала в Совет безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев в зоне конфликта в Донбассе. В четверг, 14 сентября, в США заявили, что поддерживают развертывание миротворческой миссии на Юго-Востоке Украины. В Госдепартаменте выступили за то, чтобы миротворцы были размещены на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик «вплоть до границы с Россией».

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу начать миротворческую миссию в Донбассе. Он предложил разместить миротворцев на линии разграничения сторон украинского конфликта. Путин отметил, что развертывание миротворческой миссии нужно согласовать с представителями ДНР и ЛНР. Украинский президент Петр Порошенко не согласился с ним и заявил, что миротворцев нужно разместить не только в Донбассе, но и на российско-украинской границе.

В понедельник, 11 сентября, Путин во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель допустил, что миротворцы могут находиться на только на линии разграничения. Он сказал, что представители ООН могут обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ, не только на линии соприкосновения украинских военных и ополченцев ДНР и ЛНР, «но и в других местах».
Теги: Госдепартамент , конфликт в Донбассе , миротворцы ООН
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