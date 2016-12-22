Представитель Госдепа оценил российский план по миротворцам в Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер заявил, что предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе «больше разделит Украину», но может стать «существенным шагом вперед» и основой для реализации Минских соглашений. Об этом он заявил, выступая на четвертом форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве, сообщается на сайте мероприятия.

«Специфика того, что было предложено, больше разделит Украину, чем сделает что-то полезное», — сказал Волкер. Он добавил, что сам факт предложения России по миротворцам «интересен», и это необходимо проанализировать. Представитель Госдепартамента отметил, что международные силы безопасности могут заменить армию в «вопросе мониторинга тяжелого вооружения, контроля границы», что станет «существенным шагом вперед».

«Если договоренность о миротворцах будет достигнута, эта инициатива будет реализована в контексте Минских соглашений. Это означает достижение суверенитета и территориальной целостности Украины на восточной границе страны. Но также это означает, что Россия должна быть уверена в реализации политической части Минских соглашений», — сказал Волкер.

Представитель Государственного департамент США также рассказал, что в октябре он хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время встречи Волкер планирует обсудить конфликт в Донбассе, сообщил представитель Госдепа.

В начале сентября сообщалось, что Украина передала в Совет безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев в зоне конфликта в Донбассе. В четверг, 14 сентября, в США заявили, что поддерживают развертывание миротворческой миссии на Юго-Востоке Украины. В Госдепартаменте выступили за то, чтобы миротворцы были размещены на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик «вплоть до границы с Россией».

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу начать миротворческую миссию в Донбассе. Он предложил разместить миротворцев на линии разграничения сторон украинского конфликта. Путин отметил, что развертывание миротворческой миссии нужно согласовать с представителями ДНР и ЛНР. Украинский президент Петр Порошенко не согласился с ним и заявил, что миротворцев нужно разместить не только в Донбассе, но и на российско-украинской границе.