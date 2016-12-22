В Екатеринбурге прошел митинг Навального

В Екатеринбурге прошел антикоррупционный митинг Алексея Навального, сообщается на сайте оппозиционера.

По данным местной полиции, в акции приняли участие около 1,4 тыс. человек, 30% из которых были школьника, сообщает «Коммерсантъ.Урал». Митинг прошел на площади Обороны. По данным организаторов, в нем приняли участие около 10 тыс. человек.

Как отмечает «Интерфакс», в ходе митинга Навальный заявлял, что, если он станет президентом, то увеличит зарплату, улучшит систему здравоохранения. Также он пообещал сформировать спецпрокуратуру с широкими полномочиями для борьбы с коррупцией. По данным агентства, на слова оппозиционера собравшиеся отвечали аплодисментами и словами поддержки.

Во время акции участникам раздали памятки, в которых было написано, что делать во время задержания полицией, а также красные таблички с названиями акции и флаги России. По данным агентства, участники митинга были предупреждены, что приносить агитационные атрибуты запрещено.

Как сообщается на сайте Навального, следующую встречу со сторонниками оппозиционер планирует провести в Омске в 18:00 на улице Декабристов. Местное издание Properm сообщает, что администрация города не согласовала данное мероприятие. По данным портала, такое решение было принято в связи с тем, что «цель мероприятия нарушает конституцию Российской Федерации».



Алексей Навальный заявил о планах принять участие в президентских выборах в декабре 2016 года. На данный момент оппозиционер открыл 80 штабов и собрал 610 тыс. предварительных подписей, сообщается на сайте его избирательной компании.

В пятницу, 15 сентября, в беседе с РБК глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что по российскому законодательству Навальный не может баллотироваться в президенты, потому что он имеет судимость по делу «Кировлеса». По ее словам, оппозиционер сможет стать кандидатом в президенты, если произойдет «чудо».



Памфилома привела пример «чуда», когда Навальный сможет баллотироваться в резиденты. По ее словам это может произойти, если после кассационной жалобы оппозиционера, суд отменит его «действующие приговоры» и снимает судимость. Она добавила, что может произойти «второе чудо», когда будут внесены изменения в федеральное законодательства, которые разрешили бы принимать участие в выборах тем, у кого есть судимости. «Но, поскольку вероятность подобных гипотетических «чудес» ничтожно мала, я не вижу способа, позволяющего его зарегистрировать», — заключили глава ЦИК.