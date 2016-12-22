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В ДНР заявили об отсутствии наблюдателей в нестабильных районах
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В ДНР заявили об отсутствии наблюдателей в нестабильных районах
Политика, 20:30
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В ДНР заявили об отсутствии наблюдателей в нестабильных районах

Наблюдатели ОБСЕ не осуществляют мониторинг в нестабильных районах на востоке Украины. Об этом РБК сообщил полпред ЛНР Владислав Дейнего.

По слова Дейнего, нельзя ограничиваться вопросами Донбасса, поскольку вся Украина сейчас охвачена действием дестабилизирующих факторов.

«Что касается нашей территории, здесь все под контролем абсолютно. По нашей территории вызывает опасение линия разграничения и, возможно, районы хранения определенных вооружений, где ОБСЕ недостаточно эффективно осуществляет мониторинг: видят, чего в природе нет или не видят того, что реально происходит», — сообщил Дейнего.

Он добавил, что необходимо расширить «механизмы», побуждающие наблюдателей ОБСЕ к «эффективному мониторингу». «Странная ситуация в том, что в абсолютно нестабильных районах они [наблюдатели ОБСЕ] мониторинга не осуществляют, прежде всего говорить нужно об этом», — отметил он.

Президент России Владимир Путин 5 сентября во время итоговой пресс-конференции по итогам БРИКС заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс. Об этом он также сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель. При этом российский лидер подчеркнул, что миротворцы должны размещаться только вдоль линии разграничения двух сторон.

В ДНР заявили, что состав миротворцев ООН и их размещение на территории республик должны быть согласованы с главами республик «как со стороной конфликта».

Теги: ДНР , наблюдатели
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