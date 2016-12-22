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Возбуждено дело после пожара в доме престарелых под Иваново‍
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Возбуждено дело после пожара в доме престарелых под Иваново‍
Общество, 12:31
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Возбуждено дело после пожара в доме престарелых под Иваново‍

В Ивановской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек во время пожара в пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ​Следственного комитета (СК) по Ивановской области.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, возгорание в доме престарелых произошло в 23:00 мск. Интернат находится в городе Пучеж Ивановской области. При тушении пожара в фойе одного из корпусов обнаружили тела двух мужчин, 1952-го и 1960 года рождения, они были постояльцами учреждения. Еще четверо мужчин с признаками отравления продуктами горения госпитализированы.

Сообщение о пожаре в доме престарелых поступило в ГУ МЧС России по Ивановской области в 22:54 мск. Горел третий этаж третьего корпуса здания. Были эвакуированы сто человек. В 23:07 мск пожар потушили.

При пожаре погибли два человека — один погиб в пожаре, второго отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Огонь повредил внутреннею часть помещения на площади 20 кв. м, отметили в МЧС.

Теги: Следственный комитет , Пожар , дом престарелых , Иваново
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