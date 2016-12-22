Михалков возложил ответственность за скандал с «Матильдой» на Фонд кино

Режиссер Никита Михалков возложил ответственность за скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» на Фонд Кино. Об этом он заявил на пресс-конференции перед открытием Международного кинофестиваля «Евразийский мост», сообщает «РИА Новости».

«Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги. Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с «Матильдой» связана исключительно с Фондом кино» — заявил Михалков.

Он подчеркнул, что не видел картину и выразил мнение, что вокруг фильма происходит «очень много провокаций». По словам Михалкова, каждый режиссер должен осознавать рискованность съемок фильма о человеке, причисленном к лику святых. По мнению режиссера, «неправильно устраивать истерику», не посмотрев фильм. Михалков подчеркнул, что прежде всего стоит разобраться в причинах скандала, а не в результате.

Михалков сообщил о выходе из попечительского совета Фонда кино 23 августа 2017 года. Позднее, 8 сентября, он подтвердил РБК свое намерение покинуть попечительский совет Фонда кино.

По словам режиссера, он решил покинуть попечительский совет так как «чувствует свою безответственность» и «безответственность руководства фонда». Также выйти из совета его побудил приход новых людей, в частности пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой.

«Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, простите меня за слово «идеологических», — это одно дело. Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями, — это другое», — пояснял Михалков. Он также обвинял Тимакову в «латентной русофобии».

Фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года. В середине августа ему выдали прокатное удостоверение. Лента повествует о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Против выхода фильма активно выступают представители православных общественных организаций, а также депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Она дважды направляла в прокуратуру обращения с требованием проверить картину. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих.